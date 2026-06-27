Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...
Galatasaray, Mario Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varırken, Teknik Direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyu yeni sezonda yalnızca orta sahada değil, gerektiğinde savunmada da değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 14:09
Geride kalan sezonda sergilediği başarılı performans, tecrübeli futbolcunun takımdaki yerini güçlendirdi.
Buna rağmen sarı-kırmızılı yönetimin orta saha için bir transfer daha yapmayı planladığı öğrenildi.
Teknik Direktör Okan Buruk, Lemina'nın çok yönlü yapısını yeni sezonda daha fazla değerlendirmeyi hedefliyor.
Deneyimli oyuncunun yalnızca orta sahada değil, ihtiyaç halinde savunmada da görev alabileceği ifade edildi.
Buruk'un bu esnek kullanım planı, Lemina ile devam edilmesinde önemli rol oynadı.
Teknik heyet, tecrübeli futbolcunun liderliği ve mücadeleci kimliğini kadro için büyük avantaj olarak görüyor.
Yeni sezonda farklı bölgelerde sorumluluk üstlenmesi beklenen Lemina'nın takım içindeki önemi artmış durumda.
Galatasaray, hem kadro derinliğini artırmayı hem de Lemina'nın tecrübesinden en verimli şekilde yararlanmayı amaçlıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.