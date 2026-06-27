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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray, Mario Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varırken, Teknik Direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyu yeni sezonda yalnızca orta sahada değil, gerektiğinde savunmada da değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 14:09
Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken Mario Lemina ile yola devam etme kararı aldı.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Geride kalan sezonda sergilediği başarılı performans, tecrübeli futbolcunun takımdaki yerini güçlendirdi.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Milliyet'te yer alan habere göre; 32 yaşındaki Gabonlu orta saha ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Buna rağmen sarı-kırmızılı yönetimin orta saha için bir transfer daha yapmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Teknik Direktör Okan Buruk, Lemina'nın çok yönlü yapısını yeni sezonda daha fazla değerlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Deneyimli oyuncunun yalnızca orta sahada değil, ihtiyaç halinde savunmada da görev alabileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Buruk'un bu esnek kullanım planı, Lemina ile devam edilmesinde önemli rol oynadı.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Teknik heyet, tecrübeli futbolcunun liderliği ve mücadeleci kimliğini kadro için büyük avantaj olarak görüyor.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Yeni sezonda farklı bölgelerde sorumluluk üstlenmesi beklenen Lemina'nın takım içindeki önemi artmış durumda.

Galatasaray'ın Mario Lemina planı belli oldu! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray, hem kadro derinliğini artırmayı hem de Lemina'nın tecrübesinden en verimli şekilde yararlanmayı amaçlıyor.

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