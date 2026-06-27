Fenerbahçe istiyordu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nu şoke eden karar
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağlamış ancak transfer gerçekleşmemişti. İtalyan devi, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 14:49
Ancak Hakan Safi'nin başkanlık seçimini kaybetmesi sonrası bu transferler iptal oldu.
Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşması sonrası Inter cephesinden dikkat çeken açıklamalar gelmişti.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, milli oyuncunun sarı-lacivertlilerle anlaşması sonrası, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi var ve onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum. Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir lig şampiyonluğu ve İtalya Kupası getirecekse, belki de gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Madem her yıl bir seçim yapıyorlar..." ifadelerini kullandı.
Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu hamlesi büyük ses getirirken, milli futbolcunun geleceğine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.
INTER SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 2027 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmayacak.
İtalyan devinin 32 yaşındaki futbolcuyu 1 yıl daha takımda tutacağı ve sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi.
Haberde Inter ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki sözleşme görüşmelerinde hiçbir sonuca varılamadığı kaydedildi.
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