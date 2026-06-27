İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, milli oyuncunun sarı-lacivertlilerle anlaşması sonrası, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi var ve onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum. Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir lig şampiyonluğu ve İtalya Kupası getirecekse, belki de gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Madem her yıl bir seçim yapıyorlar..." ifadelerini kullandı.