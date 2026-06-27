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Haberler Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'ın cezası için yaptığı itirazla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 22:31
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı!

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, bahis davasında yargılandığı süreçte TFF'den "12 ay futboldan men cezası" almıştı.

Sarı lacivertli kulüp kısa süre içinde bu cezaya itiraz etmiş, Tahkim Kurulu da itirazı değerlendirmeye almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş itirazı ile ilgili kararını verdi.

Tahkim Kurulu'nun itirazı incelemesi sonrası TFF'den açıklama geldi.

Açıklamada "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

F.BAHÇE KARARIN BOZULMASINI TALEP ETMİŞTİ

Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Sarı lacivertliler, Tahkim Kurulu'na giderek kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.

Mert Hakan Yandaş'ın sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

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