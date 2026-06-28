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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde bulunan Can Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde üst turlara yükselebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Bu doğrultuda Cimbom'un bir süredir transfer gündeminde olan Can Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti, Galatasaray Can Uzun için harekat başlattı.

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Cimbom, 20 yaşındaki 10 numara için önümüzdeki hafta Eintracht Frankfurt'un kapısını çalacak.

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Bundesliga temsilcisi, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Can için 45 milyon euro istiyor.

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Sarı kırmızılılar da ciddi bir bütçe ayırmış durumda.

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Transfermarkt verilerine göre Can Uzun'un piyasa değeri 45 milyon euro.

Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı

Uzun, geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasını 28 maçta giyerken takımına 10 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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