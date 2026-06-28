Galatasaray'dan Can Uzun harekatı! Eintracht Frankfurt'un bonservis talebi ortaya çıktı
Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde bulunan Can Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti, Galatasaray Can Uzun için harekat başlattı.
Cimbom, 20 yaşındaki 10 numara için önümüzdeki hafta Eintracht Frankfurt'un kapısını çalacak.
Bundesliga temsilcisi, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Can için 45 milyon euro istiyor.
Sarı kırmızılılar da ciddi bir bütçe ayırmış durumda.
Transfermarkt verilerine göre Can Uzun'un piyasa değeri 45 milyon euro.
Uzun, geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasını 28 maçta giyerken takımına 10 gol 6 asistlik katkı sağladı.
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