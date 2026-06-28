Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde üst turlara yükselebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda Cimbom'un bir süredir transfer gündeminde olan Can Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı.