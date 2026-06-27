Kevin De Bruyne, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunan 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.