Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Napoli forması giyen Kevin De Bruyne ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 13:12
Yeni sezon öncesi adından söz ettirecek bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Pek çok bölgeye takviye yapacak olan Galatasaray'da önceliklerden biri de 10 numara transferi...
Bu bölge için Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündemine alan sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
DE BRUYNE GALATASARAY'A ÖNERİLDİ
Blasting News'ta yer alan habere göre; birçok aracı isim, Napoli forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi Galatasaray'a önerdi.
YÖNETİM SICAK BAKIYOR
Haberde sarı-kırmızılıların bu transferi ciddi olarak değerlendirdiği kaydedildi.
NAPOLI AYRILIĞA İZİN VERECEK
Napoli'nin tecrübeli futbolcunun yüksek maliyeti ve beklentileri tam olarak karşılayamaması sebebiyle olası ayrılığa engel olmayacağı vurgulandı.
Kevin De Bruyne, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunan 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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