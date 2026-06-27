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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Napoli forması giyen Kevin De Bruyne ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 13:12
Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna uzanan ve gelecek sezonu da zirvede tamamlayarak serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran itibarıyla resmen başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Yönetim, 10+4 kuralı sebebiyle durgun başladığı transfer döneminde temkinli ilerliyor.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Yeni sezon öncesi adından söz ettirecek bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Pek çok bölgeye takviye yapacak olan Galatasaray'da önceliklerden biri de 10 numara transferi...

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Bu bölge için Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündemine alan sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

DE BRUYNE GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Blasting News'ta yer alan habere göre; birçok aracı isim, Napoli forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi Galatasaray'a önerdi.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Haberde sarı-kırmızılıların bu transferi ciddi olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

NAPOLI AYRILIĞA İZİN VERECEK

Napoli'nin tecrübeli futbolcunun yüksek maliyeti ve beklentileri tam olarak karşılayamaması sebebiyle olası ayrılığa engel olmayacağı vurgulandı.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Kevin De Bruyne, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunan 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Kevin De Bruyne sürprizi! Transferi böyle duyurdular

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