Günün transfer bombası Galatasaray'dan!
Transfer döneminin suskun takımı Galatasaray, yerli operasyonu kapsamında düğmeye basıyor... Aral Şimşir'i gözüne kestiren Aslan, oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:30
Ancak Dursun Özbek ve kurmaylarının transfer harekatında strateji değiştirdiği öğrenildi.
ROTA YENİDEN ARAL ŞİMŞİR!
Galatasaray; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Omar Marmoush gibi yıldızların astronomik bonservis bedelleri ve yüksek maaş beklentileri nedeniyle kanat transferinde rotasını Aral Şimşir'e çevirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını esnetmemesi Şimşir seçeneğinin ön plana çıkmasında bir diğer etken oldu.
Sabah'ın haberine göre, Cimbom'un daha önce de gündemine gelen 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Midtjylland'a 10 milyon Euro bonservis bedeli önereceği öğrenildi.
GEÇEN SEZON TAM 54 MAÇA ÇIKTI!
Aral Şimşir geçtiğimiz sezon Danimarka temsilcisinde toplam 54 karşılaşmada görev aldı.
Milli futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 21 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Aral'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.
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