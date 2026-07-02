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Haberler Galatasaray Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Transfer döneminin suskun takımı Galatasaray, yerli operasyonu kapsamında düğmeye basıyor... Aral Şimşir'i gözüne kestiren Aslan, oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:30
Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Sarı kırmızılı kulüp özellikle hücum hattına nokta atışı takviyeler yapmayı hedefliyor.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Bu doğrultuda Cimbom transfer listesine birçok önemli oyuncuyu almıştı.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Ancak Dursun Özbek ve kurmaylarının transfer harekatında strateji değiştirdiği öğrenildi.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

ROTA YENİDEN ARAL ŞİMŞİR!

Galatasaray; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Omar Marmoush gibi yıldızların astronomik bonservis bedelleri ve yüksek maaş beklentileri nedeniyle kanat transferinde rotasını Aral Şimşir'e çevirdi.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını esnetmemesi Şimşir seçeneğinin ön plana çıkmasında bir diğer etken oldu.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Sabah'ın haberine göre, Cimbom'un daha önce de gündemine gelen 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Midtjylland'a 10 milyon Euro bonservis bedeli önereceği öğrenildi.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

GEÇEN SEZON TAM 54 MAÇA ÇIKTI!

Aral Şimşir geçtiğimiz sezon Danimarka temsilcisinde toplam 54 karşılaşmada görev aldı.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Milli futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 21 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Günün transfer bombası Galatasaray'dan!

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Aral'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

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