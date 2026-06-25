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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

Savunma hattına yapılacak takviye doğrultusunda titiz bir çalışma yürüten Galatasaray, gündemine Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Samson Baidoo'yu aldı. Fransız ekibinin olası bir transfere karşı tutumu ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 14:02
Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına önemli bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen genç stoper Samson Baidoo oldu.

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

2025 yazında Red Bull Salzburg'dan yaklaşık 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Avusturyalı savunmacı, Lens'teki ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

Sezonun ilk bölümünde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 22 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zaman zaman formasından uzak kaldı.

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

Buna rağmen Baidoo, Fransız kulübünün en değerli oyuncuları arasında gösterilmeye devam ediyor. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde.

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Tellement Foot'tan Guillaume Remy'nin haberine göre Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Samson Baidoo için girişimlere başladı. Savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Avusturyalı futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına yazdı.

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

Ancak transfer yarışında Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor. Baidoo'nun performansı yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere'de de yakından takip ediliyor. Premier Lig ekiplerinin genç savunmacıyla ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi adımlar atabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

LENS KOLAY BIRAKMAYACAK

Lens cephesi ise oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. Fransız kulübünün yönetimi, Baidoo'yu takımın geleceği açısından kilit isimlerden biri olarak görüyor ve ancak beklentilerin çok üzerinde bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vermeyi planlıyor.

Galatasaray'da gündem Samson Baidoo! Fransız ekibinin kararı...

Yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Lens'te, Samson Baidoo'nun kulübün uzun vadeli projesinin merkezinde yer aldığı ifade ediliyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transferi sonuçlandırabilmesi için hem güçlü rakipleri geride bırakması hem de Fransız ekibini ikna edecek bir teklif hazırlaması gerekecek.

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