Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için sıkı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 14:47
50 MİLYON EURO...
Nakit arayışında olan Olympique de Marsilya da golcü oyuncusu için 50 milyon euro talep ediyor.
Transfer, bu rakam ve üzerine biterse Mason Greenwood, Marsilya'nın yaz dönemindeki en pahalı oyuncu satışı olabilir.
Şu ana kadar her iki kulübün yönetiminden de transfere dair resmi bir açıklama gelmedi ancak son gelişme Fenerbahçe cephesini üzdü.
'ATLETICO MADRID HAREKETE GEÇECEK'
L'Equipe'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'in bu transfer için ilk resmi hamlesini yaptı.
İspanyol kulübü, hem Marsilya'dan hem de İngiliz kanat oyuncusunun ekonomik haklarının yüzde 40'ını elinde bulunduran Manchester United'dan bilgi aldı.
İspanyol devinin hocası Diego Simeone de Greenwood'u hücum hattını güçlendirebilecek yetenekli bir bitirici olarak görüyor.
ALVAREZ'İN YERİNE...
Bu hamle, Arjantinli futbolcu Julian Alvarez'in son günlerde karma alanda ima ettiği gibi kulüpten ayrılması durumunda daha da büyük önem kazanacak.
'ROMA DA TAKİPTE'
Öte yandan, İtalyan ekibi Roma da bu transfer sürecini yakından takip etmeye devam ediyor.
Greenwood, sezonu Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 23 gol ve 11 asistle tamamladı.
Piyasa değerini de 55 milyon euroya kadar çıkaran 24 yaşındaki oyuncunun, kariyerine hangi ülkede devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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