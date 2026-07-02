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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için sıkı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 14:47
Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Mason Greenwood adı Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en dikkat çeken iddialarından biri olmuştu...

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Sarı lacivertli takımda teknik ekip, uzun süredir izlenen oyuncu için 'olumlu' raporu hazırlamıştı...

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Yönetim de hücum hattını güçlendirmek ve teknik ekibin sahadaki işlerini kolaylaştırmak için bu transferi bitirmek istiyordu...

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

50 MİLYON EURO...

Nakit arayışında olan Olympique de Marsilya da golcü oyuncusu için 50 milyon euro talep ediyor.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Transfer, bu rakam ve üzerine biterse Mason Greenwood, Marsilya'nın yaz dönemindeki en pahalı oyuncu satışı olabilir.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Şu ana kadar her iki kulübün yönetiminden de transfere dair resmi bir açıklama gelmedi ancak son gelişme Fenerbahçe cephesini üzdü.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

'ATLETICO MADRID HAREKETE GEÇECEK'

L'Equipe'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'in bu transfer için ilk resmi hamlesini yaptı.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

İspanyol kulübü, hem Marsilya'dan hem de İngiliz kanat oyuncusunun ekonomik haklarının yüzde 40'ını elinde bulunduran Manchester United'dan bilgi aldı.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

İspanyol devinin hocası Diego Simeone de Greenwood'u hücum hattını güçlendirebilecek yetenekli bir bitirici olarak görüyor.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

ALVAREZ'İN YERİNE...

Bu hamle, Arjantinli futbolcu Julian Alvarez'in son günlerde karma alanda ima ettiği gibi kulüpten ayrılması durumunda daha da büyük önem kazanacak.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

'ROMA DA TAKİPTE'

Öte yandan, İtalyan ekibi Roma da bu transfer sürecini yakından takip etmeye devam ediyor.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Greenwood, sezonu Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 23 gol ve 11 asistle tamamladı.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

Piyasa değerini de 55 milyon euroya kadar çıkaran 24 yaşındaki oyuncunun, kariyerine hangi ülkede devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Mason Greenwood…

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