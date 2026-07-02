Trabzonspor'un transfer hedefinde Andre Luiz var!

Trabzonspor transferde hareketli günler yaşıyor... Geçtiğimiz ara transfer döneminde Portekiz temsilcisi Rio Ave'den 6.75 milyon euro bonservis bedeliyle Yunan ekibine transfer olan Luiz, beklediği forma şansını bulamadı.

15 MİLYON EURO İSTEDİLER

Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncu için ilk teması kurduğu öğrenildi. Ancak kırmızı beyazlıların yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

19 MAÇTA 7 GOL, 9 ASİST

1.87 boyundaki futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Rio Ave formasıyla 19 maçta 7 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergilerken, Olympiakos'ta ise 8 lig karşılaşmasında sadece 1 asist üretebildi.