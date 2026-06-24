Trabzonspor'dan Ada'ya Gustavo Hamer çıkarması!

Trabzonspor gelecek sezon güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isim değerlendiren bordo mavili kulüp, daha önce de gündeme gelen Gustavo Hamer ile yeniden ilgilenmeye başladı. 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, daha önce birçok kez Fırtına'nın gündemine gelmişti. İngiltere Championship ekibi Sheffield United forması giyen Hamer, geçen sezon çıktığı 39 maçta 7 gol ve 13 asistle toplamda 20 gole direkt etki etti. Brezilya doğumlu Hollandalı futbolcu, İngiliz ekibine 2023'te Coventry'den 17.3 milyon euro'ya gitmişti.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABILIYOR

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Gustavo Hamer'ın piyasa değeri 14 milyon euro. Bu nedenle İngiliz ekibi, seneye bedavaya gidecek olan futbolcudan para kazanmak istiyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabilen 1.69 boyundaki yıldız futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, modern futbolda "komple orta saha" olarak tanımlanabilecek oyunculardan biridir. Hem savunmaya yardım eder hem de hücumu yönlendirebilir. Özellikle İngiltere'de gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

DİNAMİK VE ÇOK TEKNİK

Hamer, Sheffield'da forma giyen Brezilya asıllı Hollandalı orta saha. 1.69 boyundaki sağ ayaklı yıldız, dinamizmi ve teknik becerisiyle bilinir. Championship ve Premier League tecrübesine sahip olan Hamer, genellikle merkez orta saha veya sol kanat pozisyonlarında görev alarak takımı için pas trafiğini yönetir.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Pas kalitesi: Dikey paslarla savunma arkasını görebilir ve oyunun yönünü değiştiren uzun toplar atabilir.

Uzaktan şutlar: Ceza sahası dışından çok etkili şutlar çıkarır ve sürpriz goller atabilir.

Mücadeleci yapısı: Top kapma, pres ve ikili mücadelelerde oldukça agresiftir.

Duran toplar: Korner ve serbest vuruşları etkili kullanır.

Çok yönlülük: 6 numara, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilir.

ZAYIF YÖNLERİ

Bazen fazla riskli paslar deneyebiliyor.

Savunma arkasına atılan toplarda çok hızlı bir oyuncu değil.

Zaman zaman fiziksel süreklilik ve kondisyon sorunları yaşayabiliyor.

OYUN TARZI OLARAK KİME BENZİYOR?

Hamer'in oyun tarzı, biraz Hamsik ile Hakan Çalhanoğlu arasında bir profile benziyor:

Hamsik gibi ceza sahasına koşular yapabiliyor.

Hakan gibi pas kalitesi ve duran top becerisi yüksek.