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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Xavier Tillman'ı renklerine bağladı

Trabzonspor, Xavier Tillman'ı renklerine bağladı

Trabzonspor, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 16:07
Trabzonspor, Xavier Tillman'ı renklerine bağladı

Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti. Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Tillman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, Amerikalı pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattı. Xavier'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde, Boston Celtics'le 2024 NBA şampiyonluğu yaşayan Tillman, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da mücadele etti.

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