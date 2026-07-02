Kassoum Ouattara resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.