Kassoum Ouattara resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: