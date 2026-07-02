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Haberler Beşiktaş Kassoum Ouattara resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi

Kassoum Ouattara resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 21:59
Kassoum Ouattara resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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