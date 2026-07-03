Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Stoper takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Malang Sarr transferi için girişimlerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız savunma oyuncusuna yeni bir teklif yaptığı öğrenildi. İşte önerilen rakam... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Ardından sarı-lacivertliler, Sarr ve menajeriyle bu hafta içinde bir görüşme daha yaptı ve teklifini 6 milyon euroya çıkardı.
Her yıl için de 3 milyon euro imza parası önerildi.
27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin bu teklifine yanıtı ise; 8 milyon euro net maaş, 2 milyon euro da imza parası oldu.
Taraflar arasında; 1 milyon euroluk fark kaldı. Görüşmeler devam ediyor.
Anlaşma sağlandığı an Malang Sarr, İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.
SUUDİLER DE PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin yanı sıra Malang Sarr'a Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal ile Al-Diraiyah da talip...
Ancak 27 yaşındaki oyuncunun önceliği Avrupa'da kalmak.
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