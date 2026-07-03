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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Stoper takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Malang Sarr transferi için girişimlerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız savunma oyuncusuna yeni bir teklif yaptığı öğrenildi. İşte önerilen rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe, stoper transferinde Malang Sarr'dan vazgeçmiyor...

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Sarı-lacivertliler, Lens'ten ayrılan tecrübeli stopere daha önce 5 milyon euro maaş artı 2 milyon euro da imza parası önerdi.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Ancak Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin yaptığı bu yeni teklifi kabul etmedi.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Ardından sarı-lacivertliler, Sarr ve menajeriyle bu hafta içinde bir görüşme daha yaptı ve teklifini 6 milyon euroya çıkardı.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Her yıl için de 3 milyon euro imza parası önerildi.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin bu teklifine yanıtı ise; 8 milyon euro net maaş, 2 milyon euro da imza parası oldu.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Taraflar arasında; 1 milyon euroluk fark kaldı. Görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Anlaşma sağlandığı an Malang Sarr, İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

SUUDİLER DE PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin yanı sıra Malang Sarr'a Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal ile Al-Diraiyah da talip...

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