Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...
Fenerbahçe'nin Real Madrid'in yıldız isimlerinden Brahim Diaz'ı gündemine aldığı öğrenildi. Real Madrid ile masaya oturan sarı-lacivertlilerin sunduğu rakam ve eflatun-beyazlıların bonservis talebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Sarı-lacivertliler için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Aziz Yıldırım, dünyayı sallayacak bomba bir transfer için kolları sıvadı: Real Madrid'den Brahim Diaz.
Asıl mevkii sağ kanat olan ama 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki yıldız için Real Madrid ile masaya oturuldu.
1 yıllık sözleşmesi kalan Faslı futbolcu için La Liga devi 35 milyon euro istedi, Fenerbahçe 25 önerdi.
Transfermarkt verilerine göre Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
Brahim Diaz'ın Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Faslı futbolcu bu sezon Real Madrid formasını 42 maçta giyerken takımına 2 gol 9 asistlik katkı sağladı.
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