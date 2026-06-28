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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Fenerbahçe'nin Real Madrid'in yıldız isimlerinden Brahim Diaz'ı gündemine aldığı öğrenildi. Real Madrid ile masaya oturan sarı-lacivertlilerin sunduğu rakam ve eflatun-beyazlıların bonservis talebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Sarı-lacivertliler yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Fenerbahçe bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak için önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Sarı-lacivertliler için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Aziz Yıldırım, dünyayı sallayacak bomba bir transfer için kolları sıvadı: Real Madrid'den Brahim Diaz.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Asıl mevkii sağ kanat olan ama 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki yıldız için Real Madrid ile masaya oturuldu.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

1 yıllık sözleşmesi kalan Faslı futbolcu için La Liga devi 35 milyon euro istedi, Fenerbahçe 25 önerdi.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Transfermarkt verilerine göre Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Brahim Diaz'ın Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Real Madrid ile masaya oturuldu ve...

Faslı futbolcu bu sezon Real Madrid formasını 42 maçta giyerken takımına 2 gol 9 asistlik katkı sağladı.

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