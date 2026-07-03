Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Serhou Guirassy transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamadı. Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası bu transfere bir an önce nokta koymak isteyen sarı-lacivertliler, Gineli golcünün bonservisini alabilmek için 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Ancak Borussia Dortmund, Gineli oyuncu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Oyuncu da 12.5 milyon euro maaş istiyor. Hal böyle olunca; transfer bütçesi aşılmış oluyor.
Sarı-lacivertlilerin Guirassy'yi almak için oyuncu satışı yapması gerekiyor.
Başkan Aziz Yıldırım, futbol komitesiyle yaptığı toplantıda; "Önce oyuncu satın hem de bir an önce. Sonrasında da Guirassy'yi alın, getirin" talimatını verdi.
İLK VEDA EDEN JAYDEN
Talipleri olan isimlerin başında gelen Jayden Oosterwolde'yle kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.
Ayrıca; Fred, Nelson Semedo, Livakovic ve Amrabat'ın da kısa süre içinde satılması bekleniyor.
Oyuncu satışı olmadan Fenerbahçe transfer gerçekleştiremeyecek.
İSMAİL KARTAL İSTEDİ AMA...
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'yle Fred'in takımda kalmasını istedi ancak iki oyuncuya da taliplerin olması ve yaşanan mali dar boğaz, vedaların yaşanmasına neden olacak. Kartal da yönetimin bu talebi sonrasında 'tamam' yanıtını verdi.
55 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde, Fred, Nelson Semedo, Dominik Livakovic ve Sofyan Amrabat'ın satışından 55 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekliyor.
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