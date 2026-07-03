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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Serhou Guirassy transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamadı. Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası bu transfere bir an önce nokta koymak isteyen sarı-lacivertliler, Gineli golcünün bonservisini alabilmek için 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sakatlanması tüm planları altüst etti...

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

UEFA'dan gelen ceza, takımdaki maaş yükünün fazla olması ve transfer bütçesinin 26 milyon euroya gerilemesi, yönetimin elini kolunu bağladı.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Kaliteli bir santrfor transferi yapmak isteyen sarı- lacivertlilerde ilk hedef; Serhou Guirassy...

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Ancak Borussia Dortmund, Gineli oyuncu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Oyuncu da 12.5 milyon euro maaş istiyor. Hal böyle olunca; transfer bütçesi aşılmış oluyor.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Sarı-lacivertlilerin Guirassy'yi almak için oyuncu satışı yapması gerekiyor.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Başkan Aziz Yıldırım, futbol komitesiyle yaptığı toplantıda; "Önce oyuncu satın hem de bir an önce. Sonrasında da Guirassy'yi alın, getirin" talimatını verdi.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

İLK VEDA EDEN JAYDEN

Talipleri olan isimlerin başında gelen Jayden Oosterwolde'yle kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Ayrıca; Fred, Nelson Semedo, Livakovic ve Amrabat'ın da kısa süre içinde satılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

Oyuncu satışı olmadan Fenerbahçe transfer gerçekleştiremeyecek.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

İSMAİL KARTAL İSTEDİ AMA...

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'yle Fred'in takımda kalmasını istedi ancak iki oyuncuya da taliplerin olması ve yaşanan mali dar boğaz, vedaların yaşanmasına neden olacak. Kartal da yönetimin bu talebi sonrasında 'tamam' yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Guirassy için gönderiliyorlar

55 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde, Fred, Nelson Semedo, Dominik Livakovic ve Sofyan Amrabat'ın satışından 55 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekliyor.

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