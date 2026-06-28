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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, tecrübeli stopere talip olan takımı yazarken, kulüp başkanı da Skriniar ile ilgili kendisine sorulan soruyu yalanlamadı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 09:35
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Başkanlık koltuğuna yeniden Aziz Yıldırım'ı getiren sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Kanarya, 22 Haziran itibarıyla resmen başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde şu ana kadar iki transfer açıkladı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Fenerbahçe, ilk olarak Mallorca forması giyen eski yıldızı Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Fenerbahçe'nin ikinci transferiyse Amara Diouf oldu. Sarı-lacivertliler, Senegalli futbolcuyla 5 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Başta stoper ve forvet olmak üzere birçok bölgeyi daha güçlendirmeyi hedefleyen ve çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Özellikle Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Dorgeles Nene gibi yüksek bonservis bedeliyle satabileceği oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

BENFICA İSTİYOR

Portekiz basını, Benfica'nın Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ı istediğini yazdı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Record'da yer alan haberde; Portekiz ekibinin eski başkan adayı Joao Diogo Menigas, genel kurulda Başkan Rui Costa'ya anlaşmaya vardığı stoperin Atletico Madrid forması giyen Jose Maria Gimenez mi yoksa Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar mı olduğunu sordu.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

SKRINIAR'I YALANLAMADI

Costa, bu soruya "Gimenez değil" yanıtını verirken, Skriniar ismini yalanlamadı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Milan Skriniar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Slovak savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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