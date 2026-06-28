Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a şaşırtan talip! Başkan hayır diyemedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, tecrübeli stopere talip olan takımı yazarken, kulüp başkanı da Skriniar ile ilgili kendisine sorulan soruyu yalanlamadı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 09:35
Fenerbahçe, ilk olarak Mallorca forması giyen eski yıldızı Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin ikinci transferiyse Amara Diouf oldu. Sarı-lacivertliler, Senegalli futbolcuyla 5 yıllık mukavele yaptı.
Başta stoper ve forvet olmak üzere birçok bölgeyi daha güçlendirmeyi hedefleyen ve çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak.
Özellikle Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Dorgeles Nene gibi yüksek bonservis bedeliyle satabileceği oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
BENFICA İSTİYOR
Portekiz basını, Benfica'nın Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ı istediğini yazdı.
Record'da yer alan haberde; Portekiz ekibinin eski başkan adayı Joao Diogo Menigas, genel kurulda Başkan Rui Costa'ya anlaşmaya vardığı stoperin Atletico Madrid forması giyen Jose Maria Gimenez mi yoksa Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar mı olduğunu sordu.
SKRINIAR'I YALANLAMADI
Costa, bu soruya "Gimenez değil" yanıtını verirken, Skriniar ismini yalanlamadı.
Milan Skriniar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Slovak savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.