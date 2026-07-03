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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şu ana kadar durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'dan somut adımlar gelmeye başladı. Çizme basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için görüşmelere başladığını yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

Yeni sezon öncesinde Avrupa'nın önemli orta saha oyuncularından birini transfer etmek isteyen Galatasaray, somut adımlar atmaya başladı.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

Daha önce menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, ilk kez harekete geçti.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'ya göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Juventus ile Khephren Thuram için temaslara başladı.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

Real Madrid forması giyen Camavinga ile birlikte Thuram'ı listenin başına yazan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine ilgi yazısı gönderdi.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre G.Saray yönetimi önemli bir bütçe ayırırken, Torino ekibi ise 40 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

Sarı-kırmızılı takımın henüz somut atmadığı ifade edilirken ilerleyen günlerde transfer görüşmelerinin hareketlenebileceği belirtildi.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada takımda görmek istediği iki futbolcudan birisi olan Thuram'a Avrupa'nın önemli liglerinden başka takımların da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

Ancak Galatasaray'ın Devler Ligi kozu elini güçlendiriyor.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

JUVE'DEN AYRILACAK

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanamayan Juventus ile ipleri koparma noktasına gelen Fransız yıldız, önündeki seçenekleri değerlendirmeye almış durumda. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde vites yükseltecek.

Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı

TARAFTARA HAYRAN

Geride kalan sezonda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında saf dışı bıraktığı Juventus maçlarında Thuram da forma giydi. Özellikle RAMS Park'ta 5-2 sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kalan Fransız futbolcu, iki maçta bir de asiste imzasını atmıştı.

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