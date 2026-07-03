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Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı
Galatasaray'ın ilk transfer bombası ortaya çıktı! Taraftarlara hayran kalmıştı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şu ana kadar durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'dan somut adımlar gelmeye başladı. Çizme basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için görüşmelere başladığını yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Yeni sezon öncesinde Avrupa'nın önemli orta saha oyuncularından birini transfer etmek isteyen Galatasaray, somut adımlar atmaya başladı.
Daha önce menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, ilk kez harekete geçti.
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'ya göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Juventus ile Khephren Thuram için temaslara başladı.
Real Madrid forması giyen Camavinga ile birlikte Thuram'ı listenin başına yazan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine ilgi yazısı gönderdi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre G.Saray yönetimi önemli bir bütçe ayırırken, Torino ekibi ise 40 milyon euro talep ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın henüz somut atmadığı ifade edilirken ilerleyen günlerde transfer görüşmelerinin hareketlenebileceği belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada takımda görmek istediği iki futbolcudan birisi olan Thuram'a Avrupa'nın önemli liglerinden başka takımların da ilgi gösterdiği ifade edildi.
Ancak Galatasaray'ın Devler Ligi kozu elini güçlendiriyor.
JUVE'DEN AYRILACAK
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanamayan Juventus ile ipleri koparma noktasına gelen Fransız yıldız, önündeki seçenekleri değerlendirmeye almış durumda. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde vites yükseltecek.
TARAFTARA HAYRAN
Geride kalan sezonda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında saf dışı bıraktığı Juventus maçlarında Thuram da forma giydi. Özellikle RAMS Park'ta 5-2 sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kalan Fransız futbolcu, iki maçta bir de asiste imzasını atmıştı.