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Haberler Voleybol Filenin Efeleri'nden Arjantin karşısında müthiş geri dönüş!

Filenin Efeleri'nden Arjantin karşısında müthiş geri dönüş!

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-2 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 00:12
Filenin Efeleri'nden Arjantin karşısında müthiş geri dönüş!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti.

İlk iki seti kaybetmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye, VNL'deki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Arjantin ise 5. yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, ikinci haftanın dördüncü ve son maçında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Hilmi Şahin, Mirza Lagumdzija)

Arjantin: Gomez, Loser, Vicentin, Franchi, Zerba, De Cecco (Massimino, Giraudo, Pages, Palonsky, Kurkartsev, Diaz, Ramos)

Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16

Süre: 148 dakika

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