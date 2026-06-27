Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir hamle geldi. Adı Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae ile anılan sarı-lacivertliler, bir başka eski yıldızına daha talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 16:31
Fenerbahçe ilk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin ikinci transferiyse Senegalli genç yetenek Amara Diouf oldu.
Sarı-lacivertliler, geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık mukavele yaptı.
Vedat Muriqi ve Amara Diouf takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.
Adı Malang Sarr, Kim Min-Jae, Nathan Ake, Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden bomba bir hamle geldi.
YUSUF AKÇİÇEK'E KANCA
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldığı öğrenildi.
Geçen sezon Al-Hilal'e transfer olan genç savunmacının, kulübü ile kontratı 2029'da kadar devam ediyor.
Öte yandan Galatasaray ve İtalya Serie A'dan Bologna'nın Yusuf'a talip olduğu bilinen detaylar arasında.
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