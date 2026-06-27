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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir hamle geldi. Adı Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae ile anılan sarı-lacivertliler, bir başka eski yıldızına daha talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 16:31
Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Gelecek sezona bambaşka bir kadroyla girecek olan Kanarya, şu ana kadar iki transferi açıkladı.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Fenerbahçe ilk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Fenerbahçe'nin ikinci transferiyse Senegalli genç yetenek Amara Diouf oldu.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Sarı-lacivertliler, geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Vedat Muriqi ve Amara Diouf takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Adı Malang Sarr, Kim Min-Jae, Nathan Ake, Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden bomba bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

YUSUF AKÇİÇEK'E KANCA

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Geçen sezon Al-Hilal'e transfer olan genç savunmacının, kulübü ile kontratı 2029'da kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Herkes Kim Min-Jae derken...

Öte yandan Galatasaray ve İtalya Serie A'dan Bologna'nın Yusuf'a talip olduğu bilinen detaylar arasında.

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