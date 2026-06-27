Haberde, Mourinho'nun Arda Güler'i takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü ancak ilk 11 için düzenli forma garantisi vermediği iddia edildi.

Portekizli çalıştırıcının, Arda'nın sezon boyunca kritik bir rol üstleneceğini düşündüğü ancak ilk 11 tercihlerinin maçın planına ve rekabete göre şekilleneceği ifade edildi.