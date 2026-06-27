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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Jose Mourinho, Dünya Kupası'nın ardından Arda Güler'i telefonla aradı. Görüşmenin detayları ve genç yıldız için yaptığı dikkat çeken plan ortaya çıktı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 16:56
Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Real Madrid'de Jose Mourinho döneminin başlamasıyla birlikte Arda Güler'in yeni sezondaki rolü merak konusu oldu.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

MOURINHO'DAN ARDA'YA TELEFON

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Portekizli teknik adam, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından genç yıldızla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

2026 Dünya Kupası'nda ABD'ye attığı golle adından söz ettiren Arda Güler, Türkiye turnuvaya erken veda etse de performansıyla dikkat çekmişti.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Milli takım kampının ardından gözünü yeniden Real Madrid'deki yeni sezona çeviren Arda'nın, Mourinho ile görüştüğü öne sürüldü.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Sport'un haberine göre Jose Mourinho, Arda Güler'i arayarak kendisine duyduğu güveni dile getirdi.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Deneyimli teknik adamın, genç futbolcuya iyi bir şekilde dinlenmesini ve sezon öncesi hazırlık kampına en iyi şekilde hazırlanmasını söylediği aktarıldı.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Haberde, Mourinho'nun Arda Güler'i takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü ancak ilk 11 için düzenli forma garantisi vermediği iddia edildi.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Portekizli çalıştırıcının, Arda'nın sezon boyunca kritik bir rol üstleneceğini düşündüğü ancak ilk 11 tercihlerinin maçın planına ve rekabete göre şekilleneceği ifade edildi.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Öte yandan, Bernardo Silva'nın takıma katılmasının ardından Arda Güler'in geçen sezonda olduğu gibi rotasyonun önemli parçalarından biri olacağı öne sürüldü.

Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...

Mourinho'nun ilk 11'de Bernardo Silva ile Jude Bellingham'ı öncelikli seçenekler olarak değerlendirdiği, Arda Güler'in ise takımın kilit oyuncuları arasında yer almasına rağmen ilk 11'deki yerinin garanti olmadığı belirtildi.

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