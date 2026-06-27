Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...
Jose Mourinho, Dünya Kupası'nın ardından Arda Güler'i telefonla aradı. Görüşmenin detayları ve genç yıldız için yaptığı dikkat çeken plan ortaya çıktı. İşte detaylar...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 16:56
Milli takım kampının ardından gözünü yeniden Real Madrid'deki yeni sezona çeviren Arda'nın, Mourinho ile görüştüğü öne sürüldü.
Sport'un haberine göre Jose Mourinho, Arda Güler'i arayarak kendisine duyduğu güveni dile getirdi.
Deneyimli teknik adamın, genç futbolcuya iyi bir şekilde dinlenmesini ve sezon öncesi hazırlık kampına en iyi şekilde hazırlanmasını söylediği aktarıldı.
Haberde, Mourinho'nun Arda Güler'i takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü ancak ilk 11 için düzenli forma garantisi vermediği iddia edildi.
Portekizli çalıştırıcının, Arda'nın sezon boyunca kritik bir rol üstleneceğini düşündüğü ancak ilk 11 tercihlerinin maçın planına ve rekabete göre şekilleneceği ifade edildi.
Öte yandan, Bernardo Silva'nın takıma katılmasının ardından Arda Güler'in geçen sezonda olduğu gibi rotasyonun önemli parçalarından biri olacağı öne sürüldü.
Mourinho'nun ilk 11'de Bernardo Silva ile Jude Bellingham'ı öncelikli seçenekler olarak değerlendirdiği, Arda Güler'in ise takımın kilit oyuncuları arasında yer almasına rağmen ilk 11'deki yerinin garanti olmadığı belirtildi.
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