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Haberler Fenerbahçe Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi anlaşma sağladığı ancak seçimi kaybetmesi sonrası transferin gerçekleşmediği Mason Greenwood'a mevcut yönetim de talip olmuştu. İtalyan basını, yıldız futbolcunun transfer olmaya karar verdiği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 11:21
Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar 2 transferi resmiyete kavuşturdu.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 3; Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Başta stoper ve forvet olmak üzere transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'da gündeme gelen isimlerden biriyse Mason Greenwood olmuştu.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimden önce Marsilya forması giyen İngiliz yıldız ile anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Greenwood da sosyal medya hesabından Hakan Safi'yi takibe almıştı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Ancak Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Fenerbahçe'de seçimi kazanan ve 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve yönetimi de 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinde L'Equipe, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin Mason Greenwood ile anlaştığını ve Marsilya ile görüşmelerin sürdüğünü yazmıştı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Greenwood ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

ROMA'YA GİTMEK İSTİYOR

İtalyan basını, Mason Greenwood'un Roma'ya transfer olmaya karar verdiğini yazdı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Calcio'da yer alan haberde; İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ve Al Hilal'den gelen teklifleri reddettiği ve sadece Roma'yı istediği yazıldı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

24 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri olan babasıyla birlikte Roma Başkanı Dan Friedkin Teknik Direktör Gian Piero Gasperini ile yaptığı görüşmelerden etkilendiği kaydedildi.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Haberde Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'a 12 milyon Euro + bonuslardan oluşan devasa bir teklif yaptığı ancak oyuncunun Avrupa'nın en iyi liglerinde mücadele ederek milli takıma seçilmek istediği aktarıldı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin kendisine önemli rol verecek olmasının, Greenwood'u Roma'ya transfer olmaya ikna eden şey olduğu vurgulandı.

Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...

İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Marsilya'ya 45-50 milyon Euro bandında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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