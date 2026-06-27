Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Anlaşma sağlandı derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi anlaşma sağladığı ancak seçimi kaybetmesi sonrası transferin gerçekleşmediği Mason Greenwood'a mevcut yönetim de talip olmuştu. İtalyan basını, yıldız futbolcunun transfer olmaya karar verdiği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 11:21
Başta stoper ve forvet olmak üzere transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'da gündeme gelen isimlerden biriyse Mason Greenwood olmuştu.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimden önce Marsilya forması giyen İngiliz yıldız ile anlaşma sağladığını açıklamıştı.
Greenwood da sosyal medya hesabından Hakan Safi'yi takibe almıştı.
Ancak Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe'de seçimi kazanan ve 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve yönetimi de 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.
Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinde L'Equipe, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin Mason Greenwood ile anlaştığını ve Marsilya ile görüşmelerin sürdüğünü yazmıştı.
Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Greenwood ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ROMA'YA GİTMEK İSTİYOR
İtalyan basını, Mason Greenwood'un Roma'ya transfer olmaya karar verdiğini yazdı.
Calcio'da yer alan haberde; İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ve Al Hilal'den gelen teklifleri reddettiği ve sadece Roma'yı istediği yazıldı.
24 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri olan babasıyla birlikte Roma Başkanı Dan Friedkin Teknik Direktör Gian Piero Gasperini ile yaptığı görüşmelerden etkilendiği kaydedildi.
Haberde Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'a 12 milyon Euro + bonuslardan oluşan devasa bir teklif yaptığı ancak oyuncunun Avrupa'nın en iyi liglerinde mücadele ederek milli takıma seçilmek istediği aktarıldı.
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin kendisine önemli rol verecek olmasının, Greenwood'u Roma'ya transfer olmaya ikna eden şey olduğu vurgulandı.
İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Marsilya'ya 45-50 milyon Euro bandında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.