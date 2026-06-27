24 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri olan babasıyla birlikte Roma Başkanı Dan Friedkin Teknik Direktör Gian Piero Gasperini ile yaptığı görüşmelerden etkilendiği kaydedildi.

Haberde Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'a 12 milyon Euro + bonuslardan oluşan devasa bir teklif yaptığı ancak oyuncunun Avrupa'nın en iyi liglerinde mücadele ederek milli takıma seçilmek istediği aktarıldı.