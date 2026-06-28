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Haberler Fenerbahçe İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Hücuma takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilere Premier Lig'de etkili bir sezon geçiren ancak West Ham United'ın küme düşmesine engel olamayan Jarrod Bowen'in menajerler aracılığıyla önerildiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de transfer dönemi çok hareketli geçiyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

Sağ kanat arayışları süren sarı-lacivertliler için İngiltere'den bir iddia gündeme geldi.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

Menajerler tarafından küme düşen West Ham United'ın formasını giyen Jarrod Bowen, Sarı-Lacivertli kulübe önerildi.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun durumunu detaylı şekilde incelemeye aldığı ve yapılacak değerlendirme sonrası transfer konusunda karar vereceği ifade ediliyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

Kulüp içinde sağ kanat bölgesi için takviye planlaması yapılırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın bu bölgeye çok önem verdiği öne sürülüyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

İddiaya göre, mevcut kadroda Dorgeles Nene'nin performansı yetersiz bulunuyor ve bu bölgeye yeni bir transfer yapılması hedefleniyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

29 yaşındaki Bowen'ın kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunurken, oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

İngiliz futbolcunun West Ham United ile geleceği ve olası transfer gelişmelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

Wes Ham United forması altında başarılı bir performans sergileyen Bowen tüm çabalara rağmen takımının düşmesine engel olamadı.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme

Geride bıraktığımız sezon 42 maça çıkan Jarrod Bowen, 11 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

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