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İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme
İngiltere'den Fenerbahçe'ye flaş öneri! Sağ kanat transferinde sürpriz gelişme
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Hücuma takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilere Premier Lig'de etkili bir sezon geçiren ancak West Ham United'ın küme düşmesine engel olamayan Jarrod Bowen'in menajerler aracılığıyla önerildiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de transfer dönemi çok hareketli geçiyor.
Sağ kanat arayışları süren sarı-lacivertliler için İngiltere'den bir iddia gündeme geldi.
Menajerler tarafından küme düşen West Ham United'ın formasını giyen Jarrod Bowen, Sarı-Lacivertli kulübe önerildi.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun durumunu detaylı şekilde incelemeye aldığı ve yapılacak değerlendirme sonrası transfer konusunda karar vereceği ifade ediliyor.
Kulüp içinde sağ kanat bölgesi için takviye planlaması yapılırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın bu bölgeye çok önem verdiği öne sürülüyor.
İddiaya göre, mevcut kadroda Dorgeles Nene'nin performansı yetersiz bulunuyor ve bu bölgeye yeni bir transfer yapılması hedefleniyor.
29 yaşındaki Bowen'ın kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunurken, oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.
İngiliz futbolcunun West Ham United ile geleceği ve olası transfer gelişmelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Wes Ham United forması altında başarılı bir performans sergileyen Bowen tüm çabalara rağmen takımının düşmesine engel olamadı.
Geride bıraktığımız sezon 42 maça çıkan Jarrod Bowen, 11 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.