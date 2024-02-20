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Böylesi görülmedi

Tarihte ilk kez bu hafta Almanya 2. Ligi’ndeki seyirci sayısı Bundesliga’yı geride bıraktı. 60 bin kişiyi tribüne çeken Schalke 04 zirvenin sahibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 06:50
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Böylesi görülmedi

Tribünlerin doluluk oranıyla dikkat çeken Almanya Ligi (Bundesliga) tarihi bir haftayı geride bıraktı. Futbolu bir eğlence kültürü haline getiren Almanlar, hafta sonunda son derece ilginç bir istatistiğe imza attı. Bundesliga 2'deki mücadeleleri 284 bin 643 taraftar tribünden takip etti. Bundesliga'da ise 261 bin 99 seyirci tribünlerdeki yerini aldı. 2. Lig'in Bundesliga'yı geride bıraktığı bu durum, Almanya tarihinde ilk kez yaşanmış oldu.

DEPLASMANA GİTTİLER

2. Lig'de mücadele eden Schalke 04 seyirci anlamında zirveye oturdu. Evinde 61 bin ortalamaya oynayan Ruhr ekibinin Wiesbaden'i 1-0 yendiği karşılaşmayı 60 bin 542 futbolsever Veltins Arena'da takip etti. Hertha Berlin'in Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelesini 52 bin 652 kişi izledi. Bundesliga'de en yüksek kapasiteli stadyumlara sahip olan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Stuttgart ve Frankfurt'un deplasmanda oynaması da tarihi istatistiğin ortaya çıkmasında etkili oldu.

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