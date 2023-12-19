FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni formatı açıklandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın formatı değişti. FIFA 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni düzeni açıkladı.

Bugüne kadar, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kendi kıtalarındaki en büyük kupaları kazanıp, ardından Süper Kupa formatında mutlu sona ulaşanları buluşturan bir sezon ortası turnuvaydı. Ancak FIFA bu formatı değiştirme kararı aldı.

Değişen formatta FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk defa 15 Haziran 2025-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında oynanacak.

İŞTE YENİ FORMAT

Yeni FIFA Kulüpler Dünya Kupasına, Avrupa'dan 2021-2024 arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımların yanı sıra kulüpler sıralamasındaki ilk 8 takım katılacak. Güney Amerika'dan 6 takım turnuvada boy gösterme şansı yakalayacak. Libertadores şampiyonlarıyla beraber kulüpler sıralamasından 1 takım kıtasını kupada temsil etme hakkı kazanacak.

Afrika kıtasının Şampiyonlar Ligi Şampiyonlarının yanı sıra kulüpler sıralamasından da 1 takım turnuvaya katılacak. Asya kıtası da tıpkı Afrika kıtası gibi 4 takımla temsil edilecek. 2021, 2022 ve 2024 sezonunun Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının yanı sıra kulüpler sıralamasından 1 takım turnuvada boy gösterecek.

Okyanusya'dan Auckland City'nin turnuvaya katılacağı kesinleşti. Kuzey ve Orta Amerika'dan da dört kulüp yer alarak turnuvanın 32 takımını tamamlayacak.

KATILMASI KESİNLEŞEN TAKIMLAR

Avrupa;

Chelsea, Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, PSG, Inter, Porto, Benfica

Kuzey ve Güney Amerika;

Monterrey, Seattle Sounders, Club Leon

Okyanusya;

Auckland City

Güney Amerika;

Palmeiras, Flamengo, Fluminense

Asya;

Al Hilal, Urawa Red Diamonds

Afrika;

Al Ahly ,Wydad﻿

ESKİ FORMATA YENİ İSİM

FIFA, eski tip Kulüpler Dünya Kupası'nın yerini alacak bir turnuva daha duyurdu. Eski usulle düzenlenecek turnuvanın adı FIFA Kıtalararası Kupası olarak açıklandı.

Açıklanan yeni formata göre turnuvada finale kadar 3 tur olacak. A aşamasında Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya da Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Okyanusya Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonunun rakibi olacak. Bu maçı kazanan takım, (hangisi bir önceki turda oynamadıysa) Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya da Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla karşılaşacak.

B aşamasında Kuzey ve Orta Amerika'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Libertadores şampiyonu ile karşılaşacak.

A ve B aşamasını kazanan takımlar 14 Aralık 2024 tarihinde karşı karşıya gelecek. Bu aşamanın kazanan takımı ise 18 Aralık 2024'te düzenlenecek olan finalde UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ile mücadele edecek.