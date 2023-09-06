Messi'ye hediye

Katar'daki Dünya Kupası'nın üzerinden çok geçti ancak Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal yaptığı açıklamalarla gündemi değiştirdi. Usta çalıştırıcı, Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olduğu için turnuvada Arjantin'in önünün açıldığını belirtti. Tecrübeli hoca "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına ve bizim nasıl attığımıza bakın. Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Van Gaal'in sözlerinin son kısmı da oldukça çarpıcıydı. Dünya Kupası organizasyonunu ciddi biçimde suçladı.

NEYİ KAST ETTİĞİM BELLİ

Van Gaal, bu ilginç sözlerinin sonunu daha da sert ifadelerle getirdi. Hollandalı çalıştırıcı "Neyi kast ettiğimi gayet iyi biliyorsunuz. Messi'nin Dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Her şey önceden planlanmıştı. Evet ben böyle düşünüyorum" dedi. Avrupa futbolunda farklı bir yerde olan deneyimli teknik adamın bu sözleri futbol dünyasını karıştırdı. Arjantin Futbol Federasyonu konuyla ilgili toplandı. Van Gaal'e sert bir yanıt vermeye hazırlanıyorlar. Lionel Messi cephesi ise konuyla ilgili sessiz kalacak. Federasyonun cevabını destekleyecek. Arjantinli futbolseverler de Van Gaal'in açıklamalarına büyük tepki gösterdiler.

FİNAL YOLUNDA DÖRT PENALTI

Gaal'ın sert açıklamaları akıllara Dünya Kupası'ndaki istatistikleri getirdi. 7. maçı kazananın şampiyon olduğu turnuvada Arjantin final yolunda çıktığı 6 maçta 4 defa penaltı noktasına gitmişti. Ayrıca kupa boyunca bazı Tangocu futbolcuların rakiplerine karşı sert tavırlarına rağmen ceza almamaları da dikkat çekmişti. Hollanda'nın stoperi Virgil van Dijk ise Van Gaal'e katılmadığını söyledi.