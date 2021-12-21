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Kadın futbolunda dev eşleşme! Barcelona-Real Madrid

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İki ezeli rakip Barcelona ile Real Madrid bu turda eşleşti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 13:18
Kadın futbolunda dev eşleşme! Barcelona-Real Madrid

UEFA'nın bu sezon ilk kez grup formatıyla oynattığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından çeyrek final kuraları çekildi.

4'erli 4 grupta 16 takımın yer aldığı ve doğrudan çeyreki finale geçilen Devler Ligi'nde geçen yılın şampiyonu Barcelona ezeli rakibi Real Madrid ile eşleşirken son finalist Chelsea turnuvaya gruplarda veda etti.

22/23 Mart ve 30/31 Martta yapılacak maçlarda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde ortaya çıktı.

Bayern Münih-PSG

Juventus-Lyon

Arsenal-Wolfsburg

Real Madrid-Barcelona

FİNAL TORINO'DA
Bu eşleşmelerin ardından ilk iki eşleşmenin galipleri ile ikinci iki eşleşmenin galipleri 23 ve 30 Nisan tarihlerinde yarı finalde karşılaşacak. Mayıs ayında Torino'da oynanacak finalin ise tarihi henüz belli değil.

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