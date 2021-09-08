Norveç’ten farklı tarife

Milli Takımımızın bulunduğu G Grubu'nda 2 maç daha oynandı. Direkt rakiplerimizden Norveç, zayıf Cebelitarık ile evinde karşılaştı. Karşılaşmayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Mücadelede eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth 1 gol attı, de de asist yaptı. KARADAĞ ile Letonya mücadelesinde ise çekişme büyüktü. İki takım da galibiyet için 90 dakika boyunca savaş verdi. Keyifli karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçlar sonrası Norveç puanını 13'e yükseltti. Karadağ 8, Letonya ise 5 puana çıktı.