CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Brest - PSG maçı detayları | Ligue 1 Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brest - PSG maçı detayları | Ligue 1 Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Brest, evinde PSG'yi ağırlayacak. Ligde zirvedeki Marsilya arasında tek puan fark bulunan konuk ekip, liderlik için mücadele edecek. 9 puanla 12. sırada yer alan Brest ise, sezondaki 3. galibiyetini kazanmak için sürpriz arayacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 14:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brest - PSG maçı detayları | Ligue 1 Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brest - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brest, Ligue 1'in 9. maçında zorlu bir rakip olan PSG ile karşı karşıya geliyor. Son 2 maçta aldığı beraberlikle motivasyon eksikliği yaşayan ev sahibi, bu sezonda 3 mağlubiyet, 2 galibiyet elde ederek 9 puan topladı ve 12. sıraya yerleşti. Konuk ekip PSG ise 17 puanla 2. sırada bulunuyor. Bu sezon yalnızca zirvedeki rakibine yenilen ve deplasmanda 3 puan kaybeden PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçtan galibiyetle döndü. Peki Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest - PSG maçı 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Francis-Le Ble'de yapılacak müsabaka, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak.

BREST - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jeremie Pignard'ın düdüğüyle start alacak olan Brest - PSG maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BREST - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Majecki; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Ebimbe; Ajorque

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Mayulu, Kang-in, Doue; Mbaye, Ramos, Barcola

Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi?
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak!
F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? 13:38
Espanyol - Elche maçı canlı yayın bilgisi! Espanyol - Elche maçı canlı yayın bilgisi! 13:25
Manchester United - Brighton maçı detayları! Manchester United - Brighton maçı detayları! 11:21
Brentford - Liverpool maçı yayın bilgisi! Brentford - Liverpool maçı yayın bilgisi! 11:46
İşte Trabzonspor'un güncel borcu! İşte Trabzonspor'un güncel borcu! 12:22
Girona - Real Oviedo maçı detayları! Girona - Real Oviedo maçı detayları! 13:04
Daha Eski
Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı CANLI izle! Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı CANLI izle! 10:34
Newcastle United - Fulham maçı detayları! Newcastle United - Fulham maçı detayları! 10:34
Trabzonspor - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler! Trabzonspor - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler! 10:37
F.Bahçe'nin güncel borcu belli oldu! F.Bahçe'nin güncel borcu belli oldu! 10:41
G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak! G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak! 10:43
Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! 11:03