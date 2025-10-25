Brest - PSG maçı detayları | Ligue 1 Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brest - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brest, Ligue 1'in 9. maçında zorlu bir rakip olan PSG ile karşı karşıya geliyor. Son 2 maçta aldığı beraberlikle motivasyon eksikliği yaşayan ev sahibi, bu sezonda 3 mağlubiyet, 2 galibiyet elde ederek 9 puan topladı ve 12. sıraya yerleşti. Konuk ekip PSG ise 17 puanla 2. sırada bulunuyor. Bu sezon yalnızca zirvedeki rakibine yenilen ve deplasmanda 3 puan kaybeden PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçtan galibiyetle döndü. Peki Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest - PSG maçı 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Francis-Le Ble'de yapılacak müsabaka, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak.

BREST - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jeremie Pignard'ın düdüğüyle start alacak olan Brest - PSG maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BREST - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Majecki; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Ebimbe; Ajorque

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Mayulu, Kang-in, Doue; Mbaye, Ramos, Barcola