Haberler Fransa Ligue 1 Nimes 0-4 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU

0-4 Saint-Germain () | MAÇ SONUCU

1'in 7. hafta maçında Saint-Germain deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:04
Nimes 0-4 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU

ile Saint Germain, 1'in 7. hafta karşılaşmasında Stade des Costieres'de kozlarını paylaştı. Nimes'te Landre'nin henüz 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle rahat bir oyun çıkartan mücadeleden galip ayrıldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe (2), Florenzi ve Pablo Sarabia kaydetti.

Bu sonuçla puanını 15 yapan PSG averajla liderlik koltuğuna oturdu. Nimes ise 8 puanda kalarak 13. sırada yer aldı.

PSG gelecek hafta sahasında Dijonu konuk edecek. Nimes ise Bordeaux ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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