Nimes 0-4 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU

Nimes ile Paris Saint Germain, Fransa Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında Stade des Costieres'de kozlarını paylaştı. Nimes'te Landre'nin henüz 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle rahat bir oyun çıkartan PSG mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe (2), Florenzi ve Pablo Sarabia kaydetti.

Bu sonuçla puanını 15 yapan PSG averajla liderlik koltuğuna oturdu. Nimes ise 8 puanda kalarak 13. sırada yer aldı.

PSG gelecek hafta sahasında Dijonu konuk edecek. Nimes ise Bordeaux ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.