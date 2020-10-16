Fransız ekibi Montpellier şokta! 12 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier'de 12 kişi yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

18 Ekim Pazar günü Monaco deplasmanına çıkacak olan takımda, vakalar paniğe neden oldu. Fransa Lig Protokolü'nün belirlediği kurallar çerçevesinde bir maçın oynanabilmesi için 30 kişilk oyuncu grubundan 1'i kaleci olmak üzere 20'sinin test sonucunun negatif çıkması gerekiyor.

İSİMLERİ AÇIKLANDI

Bu arada RMC Sport, corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncuların isimlerini açıkladı. Buna göre Covid-19'a yakalanan futbolcular; Jonas Omlin, Dimitry Bertaud, Daniel Congre, Vitorino Hilton, Pedro Mendes, Nicolas Cozza, Teji Savanier ve Andy Delort. Delort, pandeminin başında da yine corona virüsüne yakalanmıştı.