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Haberler Fenerbahçe Yerli harekatı

Yerli harekatı

Forvete dünyaca ünlü bir isim almak isteyen F.Bahçe yönetimi, bu bölgeye bir tane de yerli takviyesi yapacak. Deniz Gül ve Bertuğ Yıldırım’ın isimleri ön plana çıkıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Yerli harekatı

Yeni sezon öncesinde transferlerinin önemli bir kısmını gerçekleştiren F.Bahçe'de bir tane de yerli takviyesi planlanıyor. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferlerinin ardından dünyaca ünlü bir golcüye daha çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler bununla da yetinmeyecek. F.Bahçe yönetimi forvete bir de yerli takviyesi planlıyor. Yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere yönelen yönetim, iki yıldız üzerinde yoğunlaşmış durumda.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün isimleri ön planda bulunuyor. Bu iki genç futbolcudan birisini transfer etmek isteyen yönetim, nabız yoklamaya başladı. Geçen sezondan itibaren isim F.Bahçe ile anılan Deniz Gül ilk tercih olarak dikkat çekiyor. Bu transferde mutlu sona ulaşılamazsa b planı olarak ise Bertuğ Yıldırım'ın ismi masada bulunuyor. Bertuğ'un ismi ezeli rakip G.Saray ile de birlikte anılıyor.

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