Watkins yükleniyor

Başkanlık koltuğuna oturduğu gibi transfer çalışmalarına son hız başlayan Aziz Yıldırım tek tek uçakları İstanbul'a indiriyor. İlk olarak Vedat Muriç'e yeniden çubuklu formayı giydiren sarı-lacivertliler ardından ise Nathen Ake'yi getirdi. Son olarak sezonun transferine imzasını atarak Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer eden Sarı Kanarya, forvete bir takviye daha yapmanın hesaplarını yapıyor. Hatta bir transferde artık son aşamaya gelindi: Ollie Watkins

TRANSFER KRİTİK VİRAJDA

30 yaşındaki İngiliz futbolcu ile her konuda anlaşmaya varıldı. Sarı-lacivertli yönetim senelik 9 milyon euro karşılığında tecrübeli oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Aston Villa'ya ise 25 milyon euro öneren Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin direncini kırmaya çalışıyor. İki takım arasında pazarlıklar bütün hızıyla devam ederken, bonservis bedeli konusunda ufak bir fark kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 1 hafta içerisinde transferin sonlandırılmasını istedi.

BÜYÜK MAÇLARI ÇOK İYİ OYNUYOR

Ollie Watkins, dünyanın en zorlu ligi olarak gösterilen Premier Lig'de en kritik maçlardaki performansı ile dikkat çekmeyi başardı. Geride kalan sezonda Chelsea, Arsenal, Manchester City ve Liverpool gibi devlere karşı çıktığı maçlarda rakip filelere toplamda 7 gol bırakan İngiliz yıldız, dev karşılaşmalardan başarıyla ayrıldı.

26 GOL KATKISI VERDİ

Başarılı futbolcu geride kalan sezona adeta damgasını vurmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Watkins, resmi maçlarda toplamda 21 gole imzasını attı. Toplamda 5 asist kaydeden 30 yaşındaki futbolcu 26 skor katkısına erişerek tarihi bir sezon yaşadı.