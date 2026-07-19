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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Roma’dan açıklama

Roma’dan açıklama

Transfer döneminde ismi Roma ile de anılan Mason Greenwood için İtalyan ekibinden açıklama geldi. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Bu bir tercih meselesi. Kulübün bu transferleri karşılayamaması nedeniyle değil. Bir sözleşme standardı belirlemek gerekiyor. Takımı üçüncü sıraya taşıyan oyuncular var ve yüksek maaşlı oyuncuların gelmesi sorunlara yol açabilir" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Roma’dan açıklama
Transfer döneminde ismi Roma ile de anılan Mason Greenwood için İtalyan ekibinden açıklama geldi. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Bu bir tercih meselesi. Kulübün bu transferleri karşılayamaması nedeniyle değil. Bir sözleşme standardı belirlemek gerekiyor. Takımı üçüncü sıraya taşıyan oyuncular var ve yüksek maaşlı oyuncuların gelmesi sorunlara yol açabilir" dedi.
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