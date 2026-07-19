Musaba gidiyor

Yabancı sayısını azaltmak isteyen F.Bahçe'de Anthony Musaba'nın bileti kesildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Gidebilir" raporu verdiği başarılı kanat oyuncusuna Süper Lig ve İngiltere'den bazı takımlar ilgi gösteriyor. Yönetim gelecek teklifleri değerlendirecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Yabancı sayısını azaltmak isteyen F.Bahçe'de Anthony Musaba'nın bileti kesildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Gidebilir" raporu verdiği başarılı kanat oyuncusuna Süper Lig ve İngiltere'den bazı takımlar ilgi gösteriyor. Yönetim gelecek teklifleri değerlendirecek.