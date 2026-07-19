Livakovic görüşmesi

Sarı-lacivertli takımın Hırvat kalecisi Livakovic'in geleceği belli oluyor. F.Bahçe yönetimi oyuncunun menajeri Andy Bara'yı İstanbul'a çağırdı. Bara ile yapılacak görüşmenin ardından Hırvat kalecinin geleceği belli olacak. F.Bahçe, Dinamo Zagreb'in 3 milyon euro'luk teklifini geri çevirmişti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Sarı-lacivertli takımın Hırvat kalecisi Livakovic'in geleceği belli oluyor. F.Bahçe yönetimi oyuncunun menajeri Andy Bara'yı İstanbul'a çağırdı. Bara ile yapılacak görüşmenin ardından Hırvat kalecinin geleceği belli olacak. F.Bahçe, Dinamo Zagreb'in 3 milyon euro'luk teklifini geri çevirmişti.