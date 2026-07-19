Kubicki 2 ay yok

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi olan Polonya temsilcisi Gornik'te orta saha oyuncusu Kubicki sakatlandı. Lech Poznan ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde sakatlanan Kubicki'nin yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve iki Fenerbahçe maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi olan Polonya temsilcisi Gornik'te orta saha oyuncusu Kubicki sakatlandı. Lech Poznan ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde sakatlanan Kubicki'nin yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve iki Fenerbahçe maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.