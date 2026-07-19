Fred’e veto

Suudi Arabistan takımlarının yakından ilgilendiği Fred'in satışına onay çıkmadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın eski döneminden itibaren çok beğendiği bir isim olan Fred için kalması yönünde görüş bildirdiği ve yönetimin de buna saygı gösterme kararı aldığı öğrenildi. Fred için gelen teklifler hemen reddedildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Suudi Arabistan takımlarının yakından ilgilendiği Fred'in satışına onay çıkmadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın eski döneminden itibaren çok beğendiği bir isim olan Fred için kalması yönünde görüş bildirdiği ve yönetimin de buna saygı gösterme kararı aldığı öğrenildi. Fred için gelen teklifler hemen reddedildi.