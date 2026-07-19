Çalışmalar sürüyor

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de bu mücadelenin hazırlıkları bütün hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de bu mücadelenin hazırlıkları bütün hızıyla devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçlarla sona erdi.