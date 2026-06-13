Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi
Gelecek sezon için kadrosuna sol ayaklı bir savunma oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Galatasaray'ın da transfer listesinde olan o yıldızı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 13:37
Başarılı sol stoperin PSG ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Lucas Beraldo, Süper Lig'in bir diğer büyük kulübü Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.
Sarı- Kırmızılı ekibin yaz transfer dönemi için takip ettiği isimlerden biri olan genç stoperin, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği oyuncular arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre sol ayaklı olması, savunmadan oyun kurma becerisi ve genç yaşına rağmen üst düzey seviyede forma giymesi Beraldo'yu Avrupa kulüplerinin radarına sokarken, Brezilyalı oyuncu için önümüzdeki dönemde önemli bir transfer rekabetinin yaşanması bekleniyor.
Lucas Beraldo, sona eren 2025/26 sezonunda PSG formasını 25 maçta giyerken takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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