Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Başarılı sol stoperin PSG ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Lucas Beraldo, Süper Lig'in bir diğer büyük kulübü Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.