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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Gelecek sezon için kadrosuna sol ayaklı bir savunma oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Galatasaray'ın da transfer listesinde olan o yıldızı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 13:37
Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Beraldo'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Sarı-Lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek adına daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake gibi isimleri gündemine alırken, Brezilyalı genç savunmacıyı da listeye ekledi.

Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ve kulübü PSG ile temaslara başladı.

Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Başarılı sol stoperin PSG ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Lucas Beraldo, Süper Lig'in bir diğer büyük kulübü Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.

Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Sarı- Kırmızılı ekibin yaz transfer dönemi için takip ettiği isimlerden biri olan genç stoperin, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği oyuncular arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Takvim'in haberine göre sol ayaklı olması, savunmadan oyun kurma becerisi ve genç yaşına rağmen üst düzey seviyede forma giymesi Beraldo'yu Avrupa kulüplerinin radarına sokarken, Brezilyalı oyuncu için önümüzdeki dönemde önemli bir transfer rekabetinin yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den savunmaya bir aday daha! Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi

Lucas Beraldo, sona eren 2025/26 sezonunda PSG formasını 25 maçta giyerken takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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