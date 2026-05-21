Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Muriqi'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Muriqi'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddia edilmişti. Kosovalı golcü, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 09:05
Yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İki ezeli rakip, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi yapacağı hamlelerle hem Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmak istiyor.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimine gidecek olan Fenerbahçe ise yeni yönetimi ve hocasıyla şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki takım, Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Kosovalı santrforu transfer etmek istemiş ancak Mallorca'nın oyuncusunu bırakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Muriqi de yaptığı açıklamada, "Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalim vardı ama kulübümden izin çıkmadı. Kulüp satmak isteseydi olurdu, olmadı." ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin kendisiyle ilgilendiğini açıklamıştı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisini istediği ve sarı-kırmızılıların golcü futbolcu için hamle yapacağı öne sürülmüştü.

Mallorca'nın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Ara transfer döneminde İspanyol kulübü bırakmadığı için Fenerbahçe'ye gelemeyen Kosovalı forvetin sarı-lacivertli takımla görüşme yapmaya hazır olduğu belirtildi.

İki ezeli rakip, 2019/20 sezonu öncesi de Vedat Muriqi transferi için karşı karşıya gelmiş ve oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

32 yaşındaki Muriqi, bu sezon Mallorca'da attığı 22 gol ve toplamda ulaştığı 57 golle kulüp tarihine geçmeyi başardı.

