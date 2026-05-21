Muriqi'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddia edilmişti. Kosovalı golcü, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 09:05
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimine gidecek olan Fenerbahçe ise yeni yönetimi ve hocasıyla şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki takım, Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Kosovalı santrforu transfer etmek istemiş ancak Mallorca'nın oyuncusunu bırakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Muriqi de yaptığı açıklamada, "Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalim vardı ama kulübümden izin çıkmadı. Kulüp satmak isteseydi olurdu, olmadı." ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin kendisiyle ilgilendiğini açıklamıştı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisini istediği ve sarı-kırmızılıların golcü futbolcu için hamle yapacağı öne sürülmüştü.
Mallorca'nın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR
Ara transfer döneminde İspanyol kulübü bırakmadığı için Fenerbahçe'ye gelemeyen Kosovalı forvetin sarı-lacivertli takımla görüşme yapmaya hazır olduğu belirtildi.
İki ezeli rakip, 2019/20 sezonu öncesi de Vedat Muriqi transferi için karşı karşıya gelmiş ve oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
32 yaşındaki Muriqi, bu sezon Mallorca'da attığı 22 gol ve toplamda ulaştığı 57 golle kulüp tarihine geçmeyi başardı.
