Stat taşınmayacak

Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, Chobani Stadıyla ilgili konuştu.
Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, Chobani Stadıyla ilgili konuştu. Adem Köz, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Stadın taşınması gibi gündemimiz yok. Geliştirilmesi, düzenlenmesi gibi konuşmalarımız oluyor. Maraton Alt E Blok ile ilgili inşaat birimimiz çalışmalara başladı. Eski haline getirilecek. Herhangi bir gelir kaybı olmayacak, ekstra bir gelir kazanacağız, koltuk sayısı çoğalacak" diye konuştu. Sarı-lacivertli yönetici, "Stat üzerinde bir iyileştirme yapılabilecek. Fenerium Tribünü'nde bazı iyileştirmeler çok çabuk yapılabilir. Kale arkalarımız ve Maraton Tribünü'nde yerimiz sınırlı" dedi.