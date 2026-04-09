Fenerbahçe'ye Asensio şoku! MR'ı çekilemediği için...

Fenerbahçe'ye Asensio şoku! MR'ı çekilemediği için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde dizinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti. Dizindeki ödem nedeniyle MR'ı çekilemeyen ve Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan tecrübeli futbolcu ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 09:14
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Dev derbiyi kayıpsız geçen sarı-lacivertlilerde Marco Asensio şoku yaşandı.

Yıldız futbolcu, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve 21. dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Derbide daha ilk 30 dakika dolmadan oyundan çıkan İspanyol yıldızın MR'ı, dizindeki ödem nedeniyle çekilemiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA DA YETİŞEMEYEBİLİR

Sabah'ın haberine göre; Zecorner Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen Asensio'nun, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişmesi de süreç uzadıkça imkânsız gibi görünüyor.

Sakatlığın ciddi olma endişesi de süreç uzadıkça güçleniyor.

Çakar'dan flaş sözler! "G.Saray'ın şampiyonluğu kaybetmesi..."
Maç sonrası flaş G.Saray yorumu! "Şampiyonluğa..."
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 14 gözaltı | Norm Ender'den Burak Deniz'e...
F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi!
F.Bahçe'den hücuma flaş hamle!
Fenerbahçe'den dev liste! Fenerbahçe'den dev liste! 09:37
Tedesco için flaş gerçek! Sezon bitmeden... Tedesco için flaş gerçek! Sezon bitmeden... 09:33
F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi! F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi! 09:29
Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı detayları! Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı detayları! 09:18
F.Bahçe'ye Asensio şoku! MR'ı çekilemediği için... F.Bahçe'ye Asensio şoku! MR'ı çekilemediği için... 09:14
Çakar'dan flaş sözler! "G.Saray'ın şampiyonluğu kaybetmesi..." Çakar'dan flaş sözler! "G.Saray'ın şampiyonluğu kaybetmesi..." 08:53
Daha Eski
Maç sonrası flaş G.Saray yorumu! "Şampiyonluğa..." Maç sonrası flaş G.Saray yorumu! "Şampiyonluğa..." 08:44
Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı" Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı" 00:56
F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi! F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi! 00:46
İzmir'de kazanan Galatasaray! İzmir'de kazanan Galatasaray! 00:45
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:45
Metin Öztürk: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! Metin Öztürk: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! 00:45