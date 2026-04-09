Fenerbahçe'ye Asensio şoku! MR'ı çekilemediği için...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde dizinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti. Dizindeki ödem nedeniyle MR'ı çekilemeyen ve Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan tecrübeli futbolcu ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 09:14
Dev derbiyi kayıpsız geçen sarı-lacivertlilerde Marco Asensio şoku yaşandı.
Yıldız futbolcu, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve 21. dakikada yerini Fred'e bıraktı.
Derbide daha ilk 30 dakika dolmadan oyundan çıkan İspanyol yıldızın MR'ı, dizindeki ödem nedeniyle çekilemiyor.
ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA DA YETİŞEMEYEBİLİR
Sabah'ın haberine göre; Zecorner Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen Asensio'nun, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişmesi de süreç uzadıkça imkânsız gibi görünüyor.
Sakatlığın ciddi olma endişesi de süreç uzadıkça güçleniyor.
