Cherif kriz çıkardı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Sidiki Cherif, Fransa U21 Milli Takımı'na davet aldı. Ancak Fransız medyası, Cherif'in kampa katılamayacağını yazdı. L'Equipe'in haberine göre; Cherif henüz vatandaşlık işlemlerini tamamlayamadı. Bu nedenle davet alsa dahi kampa katılamayacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
