Yabancı VAR talebi

Fenerbahçe Kulübü, ligin kalan bölümü için yabancı VAR hakemi talep edecek. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşanan önemli hatalara vurgu yapıp detaylı bir çalışma sunacak
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Trendyol Süper Lig'de bitime 9 hafta kala Fenerbahçe'den önemli bir adım geliyor. Sarı-lacivertli kulüp TFF'den yabancı VAR hakemi talep etmeye hazırlanıyor. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, ligde son haftalarda meydana gelen kritik hatalara vurgu yaparak ligde kalan bölümde yabancı VAR'ın göreve gelmesini istiyor. Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da A Spor'da konuya değinip, "Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Ligin sonuna geliyoruz. Bundan sonraki maçların konuşulmaması için yabancı VAR hakemi olsun. Maçta oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun" yorumunu yaptı.