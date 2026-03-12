CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yabancı VAR talebi

Yabancı VAR talebi

Fenerbahçe Kulübü, ligin kalan bölümü için yabancı VAR hakemi talep edecek. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşanan önemli hatalara vurgu yapıp detaylı bir çalışma sunacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Yabancı VAR talebi
Trendyol Süper Lig'de bitime 9 hafta kala Fenerbahçe'den önemli bir adım geliyor. Sarı-lacivertli kulüp TFF'den yabancı VAR hakemi talep etmeye hazırlanıyor. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, ligde son haftalarda meydana gelen kritik hatalara vurgu yaparak ligde kalan bölümde yabancı VAR'ın göreve gelmesini istiyor. Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da A Spor'da konuya değinip, "Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Ligin sonuna geliyoruz. Bundan sonraki maçların konuşulmaması için yabancı VAR hakemi olsun. Maçta oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun" yorumunu yaptı.
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması!
Dursun Özbek'ten prime zam!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
ABD-İsrail-İran savaşında 13'üncü gün | Tahran Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:18
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:17
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:14
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! 01:03
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! 01:03
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! 01:03
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 01:03
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! 01:03
Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! 01:03