Haberler Fenerbahçe Tam isabet!

Tam isabet!

Sarı-lacivertlilerde; Guendouzi’nin sürekli yükselen formu, son 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Cherif, 13 maçta 2 gol, 5 asistle 7 kez skor katkısı yapan Musaba ve takıma alışan Kante beğeni topladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Tam isabet!

CHERİF YILDIZINI PARLATTI

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde getirilen Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif takıma önemli katkılar veriyor. Yeni transferlerin skor katkısı sürüyor. Özellikle Guendouzi'nin çok yönlü oynayıp hem orta sahada hem de stoperdeki performansı büyük alkış topladı. Aynı şekilde skor katkısı da veren Fransız orta saha çok beğenildi. Son 4 maçta 3 gol, 1 asistle 4 gole doğrudan etki eden Sidiki Cherif de dikkat çekiyor. Samsunspor maçında 3 puanı kazandıran golü atan Cherif form tutarak yıldızını parlattı.

MUSABA'DAN SKOR DESTEĞİ

Ara transferin ilk hamlesi Anthony Musaba da kısa sürede önemli skor katkısı verdi. Süper Kupa'da yarı finaldeki Samsunspor maçındaki iki asisti ve Galatasaray finalindeki etkisiyle tam not alan Musaba, kanatlardaki etkinliğiyle tribünlerin güvenini kazandı. Hollandalı yıldız 13 resmi maçta 2 gol, 5 atarak 7 gole direkt katkı yaptı. Devre arasının flaş hamlesi N'Golo Kante de hem fiziksel olarak ısınmaya hem de takım arkadaşlarına alışmaya başladı

GUENDOUZİ ALKIŞLARI KAPTI

alkışları kaptı Matteo Guendouzi geldiği günden bu yana Fenerbahçe taraftarlarını çok mutlu etti. Süper Kupa finalinde Galatasaray filelerini çok şık bir golle havalandıran Fransız orta saha, özellikle son Samsunspor maçında da alkışları kaptı. 1 gol atan, 1 topu direkten dönen ve üçüncü golde de pozisyonun içinde Matteo Guendouzi, hırsı ve performansıyla büyük beğeni topladı.

İLK 11'E GİRDİLER

Kanarya'da devre arasında takıma katılan yeni yıldızlar hemen ilk 11'e dahil oldu. Guendouzi ve Musaba gelir gelmez, Süper Kupa'da hemen sahaya çıktı. Kante de benzer şekilde Tedesco tarafından ilk 11'e monte edildi. Sidiki Cherif de son 4 resmi maçta ilk 11'de çıkmaya başladı. Mert Günok ise Türkiye Kupası'nda 3 maçta da ilk 11'de yer aldı.

N'GOLO KANTE ISINMAYA BAŞLADI

Ara transferde Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımından gelen N'Golo Kante adım adım istenen form düzeyine yaklaşıyor. Fiziksel olarak toparlanan Kante, defansif rakamlarıyla öne çıktı. İngiltere'de 2-1 kazanılan Nottingham Forest maçında 5 top kazanan, 5 ikili mücadele kazanan, 2 de hücum kesen Kante, yüzde 92 pas isabeti yakaladı. Fransız orta saha, Samsun maçında da 7 top kapmayla oynadı.

MERT GÜNOK'TAN 3 MAÇ

Sarı-lacivertli takıma 10 yıl sonra geri dönen kaleci Mert Günok, sezonun ikinci yarısında üç maçta oynadı. Deneyimli file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeniçarşı, Erzurum ve Gaziantep maçlarında kaleye geçti. 3 maçta sadece 1 gol kalesinde gören Mert, 3 galibiyet de direkt etki etti.

