Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Saran’dan tam destek
Başkan Sadettin Saran, takıma büyük destek veriyor. Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla sürekli bir araya gelen Saran, her zaman yanlarında olacağına vurgu yapıyor. Domenico Tedesco ve futbolcularla iletişim kuran Başkan Saran'ın şampiyonluk inancını dile getirdiği belirtildi. Başkan Sadettin Saran'ın sezon sonuna kadar sık sık takımla bir araya gelmesi ve Samandıra'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
