Karagümrük mesaisi

Trendyol Süper Lig’de 26. haftada yarın Karagümrük’e konuk olacak Fenerbahçe’de 2 günlük iznin ardından hazırlıklar başladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Trendyol Süper Lig'de 26. haftada yarın Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'de 2 günlük iznin ardından hazırlıklar başladı. Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.