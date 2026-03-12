Alex'in izinden

Sarı-lacivertli takımın İspanyol maestrosu Marco Asensio, henüz ilk sezonunu tamamlamadan gönüllere taht kurdu. Fenerbahçe taraftarları, Asensio'yu çok severken, İspanyol yıldız akıllara Alex de Souza'yı getirdi. Asensio ile Alex'in Fenerbahçe'deki ilk sezonlarına bakıldığında skor anlamındaki benzerlikle öne çıktı. Alex de Souza, 2004-2005 sezonunda ilk 21 lig maçında 16 gol, 11 asistlik bir performans sergilemişti. Alex, sezon sonunda da 24 gol ve 14 asiste ulaşarak dikkat çekmişti.

22 GOLE DİREKT ETKİ

Marco Asensio ise 2025-2026 sezonunda ligde hiç maç kaçırmadan 21 kez sahaya çıktı. 30 yaşındaki yıldız, 11 gol, 11 asistle 22 gole doğrudan etki etti. Alex gol anlamında 5 kez daha fazla sevinirken, asist anlamında Asensio ile aynı rakamın olması göze çarptı. İki usta sol ayak, Kadıköy'de ilk sezonlarında taraftarların sevgilisi haline geldi. İki yıldız orta sahanın istikrarlı olmaları ve takımı sahiplenmeleri de bir diğer benzerlik olarak ön plana çıkarıldı.

İLK SEZONUNDA KUPA

Marco Asensio, Fenerbahçe'deki ilk sezonu henüz dolmadan Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı. Galatasaray ile oynanan ve 2-0 kazanılan finalde takımının ikinci golünün asistini yapan İspanyol futbolcu, şimdi şampiyonluk hedefliyor. Alex de Souza da ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

10 NUMARAYA ADAY

Alex de Souza, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 20 numaralı formayı taşıyıp daha sonra 10 numaraya geçmişti. Marco Asensio da 21 numarayı giyiyor. Jhon Duran'ın ayrılmasından sonra boşa çıkan 10 numaralı formanın gelecek sezon Asensio'ya verilmesi bekleniyor.

AVRUPA'DA DAHA SESSİZ

Alex de Souza ve Marco Asensio, Fenerbahçe'deki ilk sezonlarında Avrupa'da sessiz kaldılar. Alex, ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi ve o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda 8 maça çıkıp 1 gol, 2 asistle oynamıştı. Alex daha sonraki yıllarda kulüp tarihinin en golcü ismi oldu. Asensio da ilk sezonunda Avrupa Ligi'nde 9 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.