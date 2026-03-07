En kötü oyuncu

F.BAHÇE'DEN Birmingham'a transfer olan Osayi, İngiliz taraftarları çıldırttı. Middlesbrough maçının ardından ağır dille eleştirilen Nijeryalı için, "Gördüğüm en kötü futbolcu. Bizim için asla oynama" yorumları yapıldı.
