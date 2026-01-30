Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi play-off’taki rakibi belli oluyor | KURA ÇEKİMİ CANLI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının son haftasında deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, lig etabında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve etabı 19. sırada tamamladı.
Bu sonuçla temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.
Play-off turunda 16 takımın yer alacağı eşleşmeler için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri İngiltere'den Nottingham Forest ile Çekya temsilcisi Viktoria Plzen olarak belirlendi.
Kura sonucunda sarı-lacivertlilerin rakibi kısa süre içinde netlik kazanacak.
Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda Real Betis veya Midtjylland ile eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılıyor.
TSİ 15.00'TE BAŞLAYAN KURA ÇEKİMİNİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...